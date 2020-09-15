Главу администрации Шлиссельбурга уволили за коррупционное нарушение

В Ленинградской области сняли с должности главы администрации муниципального образования "Город Шлиссельбург Кировского муниципального района" Анатолия Рогозина. Как пояснила во вторник, 15 сентября 2020 года, региональная прокуратура, причиной стало коррупционное правонарушение.

- При назначении на данную должность Рогозин предоставил недостоверные сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, не указав в декларации полученные средства от продажи автомобиля «Мерседес», мотоцикл «БМВ», наличие счета в АО Банк «ЮниКредитБанк», а также доходы супруги, который она получала в частной организации, - сообщила прокуратура.

Ведомство направило иск в суд, чтобы признать заключение контракта с Рогозиным недействительным. Требование было удовлетворено в полном объеме.

Напомним, что еще в 2015 году вооруженный директор управляющей компании Шлиссельбурга приехал в поселок в Ленобласти «снимать телок». Однако встретив сопротивление местных жителей, открыл стрельбу.