Экс-глава "Метростроя" стал начальником управления по транспорту Ленинградской области

Сергей Харлашкин вступил в должность главы управления по транспорту Ленинградской области / Фото: Смольный

В Ленинградской области во вторник, 15 сентября 2020 года, бывший глава "Метростроя" Сергей Харлашкин приступил к работе в новой должности начальника управления по транспорту. Новоиспеченный чиновник в первый день принял участие в совещании по планам строительства ТПУ «Девяткино».

- Главный вопросы: каблирование ЛЭП от КАД до шоссе Лаврики, трассировка подъезда к ТПУ и нового проспекта Авиаторов Балтики. Пока дорогостоящая укладка проводов энергетиками не планируется, - рассказали в администрации Ленобласти.

В регионе отмечают, что в этой ситуации дорожники должны посчитать, дорога какого типа может поместиться между домами и ЛЭП с учетом санитарной зоны проводов.

Напомним, что Сергей Харлашкин являлся генеральным директором "Метростроя" с января по август 2020 года. До этого он занимал должность комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.