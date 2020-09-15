Троллейбус врезался в маршрутку на проспекте Королева

Троллейбус и маршрутка не поделили остановку на проспекте Королева. Фото: vk.com/spb_today / Максим Худяков

Пассажирам сразу двух транспортных средств пришлось менять планы на ходу и искать, на чем бы добраться по делам. Утром 15 сентября у автобусной остановки столкнулись троллейбус и маршрутка. Обе машины заметно помялись.

- На проспекте Королева троллейбус подтолкнул маршрутку с остановки, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсети фото видно, что у подъехавшего сзади троллейбуса разбита передняя часть и лобовое стекло, а у маршрутного ПАЗика, соответственно, заднее.

Сами пользователи соцсетей неоднозначно оценили произошедшее. По их словам, водители маршруток сами подолгу стоят на остановках, собирая пассажиров. При этом мешая курсировать другому общественному транспорту.

- Они стоят по пять минут везде, особенно у метро, когда пустые, а рогатому ехать надо! Нервы водителя вот и сдали! – отмечают петербуржцы.

Официальных сведений от ГИБДД о возможных пострадавших пока не поступало.