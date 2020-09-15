Гаражи снесли у Старой Деревни ради стройки хранилища Эрмитажа

Гаражи на Школьной улице сменит хранилище Эрмитажа. Фото: ККИ СПб

Очередные гаражи пали под ковшом бульдозера в Санкт-Петербурге. На этот раз чиновники городского Комитета по контролю за имуществом приехали на Школьную улицу. Здесь, неподалеку от станции метро «Старая Деревня» стоит хранилище Эрмитажа. Ради стройки его новой очереди и были снесены автомобильные боксы.

- Комитет приступил к проведению мероприятий по освобождению двух земельных участков от 32-х гаражных боксов, размещенных по адресам: улица Школьная, вблизи домов 37 и 39, - сообщает пресс-служба ведомства.

В ККИ отмечают, что гаражи принадлежат некоему «Содружеству Автолюбителей», с которым до 2017 года у города был договор аренды земли, но с тех пор он не продлевался.

Добровольно освобождать землю автолюбители не стали и на место пригнали тяжелую технику.

Напомним, что на этом месте должна появиться производственная база Эрмитажа и новое фондохранилища.