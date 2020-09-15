Видео столкновения Ferrari и BMW на Комендантском проспекте появилось в Сети

После столкновения от "итальянского жеребца" остались одни обломки. Фото: vk.com/spb_today

ДТП на несколько миллионов, как прозвали столкновение «заряженной» BMW M5 и Ferrari California, взбудоражило умы жителей Санкт-Петербурга. Столкновение произошло вечером 14 сентября в Приморском районе города. А ирония инцидента в том, что оба водителя элитных иномарок могли избежать аварии, но решили показать свою молодецкую удаль.

- Водитель (мужчина, 36 лет), управляя а/м BMW, при перестроении не предоставил преимущество в движении а/м Ferrari California (водитель - мужчина, 27 лет), двигавшемуся в попутном направлении, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Приморскому району.

На записи с камер наблюдения видно, что черный BMW, выехав на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов решил подрифтовать и вильнул влево. В этот момент в него врезался Ferrari, пролетевший перекресток с приличной скоростью, которая не позволила предотвратить ДТП.

Разбираться в том, кто виноват, будут дознаватели Госавтоинспекции.