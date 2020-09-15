Петербуржец отсудил 3 млн рублей за 12-летнее незаконное уголовное преследование

Мужчина отсудил 3 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование в течение 12 лет в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Санкт-Петербурга отсудил 3 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование, длившееся в течение 12 лет. Во вторник, 15 сентября 2020 года, Красногвардейский районный суд вынес решение по иску мужчины в министерству финансов России, в котором требовал возместить ему моральный ущерб.

- В 2005 году прокуратура Фрунзенского района возбудила уголовное дело на мужчину. В 2006 году петербуржец поехал к 80-летней матери на Украину, а спустя пару месяцев его объявили в международный розыск, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ноябре 2009 года его задержали на Украине и в апреле 2010, по словам мужчины, издевательским этапом, отправили в Петербург. При этом, по пути в Северную столицу, его сначала содержали в СИЗО Вольнянского района, затем в СИЗО Днепропетровска, далее держали в Харькове, Беглороде, Воронеже, Ярославле, в исправительной колонии №6 Петербурга и Ленобласти, а уже после доставили в СИЗО-1 Петербурга, где продержали до ноября 2010 года.

По словам истца, 8 раз уголовное дело пробовали направить в суд. И только в июне 2019 году преследование прекратилось из-за отсутствия состава преступления.

За более чем 12 лет у него ухудшилось здоровье, а также разрушились множественные связи с родственниками, друзьями и коллегами.

Мужчина просил взыскать 9 миллионов, однако суд взыскал в его пользу только 3 миллиона.