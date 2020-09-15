Панихида в 275-ю годовщину со дня рождения Кутузова пройдет в Казанском соборе

В Казанском соборе пройдет панихида по Михаилу Кутузову Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 16 сентября 2020 года, в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоится панихида по великому русскому полководцу Михаилу Кутузову. Богослужение пройдет в честь 275-летия со дня рождения выдающего государственного деятеля и дипломата.

- Панихида состоится в 13:00 у могилы Кутузова в Казанском кафедральном соборе. Богослужение возглавит председатель приходского совета собора протоиерей Александр Пашков при участии курсантов Военно-космической академии имени Можайского, - сообщили в петербургской митрополии.

После панихиды, в 13:30 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Кутузову, который находится у Казанского собора.

Михаил Кутузов скончался 16 апреля 1813 года в прусском городе Бунцлау. Император Александр I повелел похоронить полководца в центре столицы внутри Казанского собора. Погребение состоялось 13 июня того же года.