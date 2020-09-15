Две девушки в наушниках погибли под колесами поездов в Санкт-Петербурге за сутки

Сразу две молодые женщины погибли под колесами поездов в Петербурге за сутки. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Сразу две одинаковые трагедии произошли в Санкт-Петербурге за сутки. В обоих погибли молодые женщины, попавшие по невнимательности под электрички. Жизнь 26-летней жительницы Пушкина оборвалась вечером 14 сентября. Ее, на путях у железнодорожной станции «Детскосельская», сбила пригородная электричка.

- Установлено, что девушка перебегала железнодорожный переход перед приближающимся электропоездом на запрещающий сигнал светофора. На громкий гудок, поданный машинистом, она не среагировала, - сообщает пресс-служба петербургского управления транспортной полиции.

На месте происшествия полицейские обнаружили сотовый телефон и наушники.

Второй смертельный случай произошел днем 15 сентября у станции «Старая Деревня». Как сообщает «Мегаполис», здесь под поезд также попала девушка, пытавшаяся перебежать пути перед электричкой. И эта погибшая, по словам очевидцев, была в наушниках.