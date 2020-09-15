Санкт-Петербург получит 841,8 млн рублей на выплаты медикам

Петербург получит еще более 850 млн рублей на выплаты медикам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург во вторник, 15 сентября 2020 года, заключил дополнительное соглашение с Минздравом России о выделении из федерального бюджета дополнительно 841,8 миллионов рублей на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам. Деньги получат те медики, которые трудятся на передовой во время пандемии, оказывая помощь больным коронавирусом пациентам.

- Необходимо поддержать наших медиков, продолжающих бороться с коронавирусной инфекцией. Они все эти месяцы – на передовой", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Ранее Петербургу уже было выделено 2,84 миллиарда рублей. С марта по июль выплаты получили более 45,5 тысяч медицинских работников.

Также заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету города дополнительного транша на сумму 1 миллиард 64 миллиона рублей на выплаты медикам за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.