Гигантскую свалку в "Шушарах" уберут до конца сентября 2020 года

Свалку в промзоне «Шушары» ликвидируют до конца сентября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ликвидируют огромную свалку в промзоне "Шушары", которая находится там с 1990-х годов. Как рассказали во вторник, 15 сентября 2020 года, до 25 сентября рабочие должны расчистить территорию более 11 тысяч квадратных метров и вывезти свыше 32 тысяч кубических метров отходов.

- Мы видим, что земля, которая была освобождена здесь от отходов ранее, уже вовлечена в хозяйственный оборот и сдана городом в долгосрочную аренду. Вблизи уже строятся новые предприятия, а значит, появятся новые рабочие места, - рассказал заместитель главы администрации Пушкинского района Глеб Мустафин.

Отходы на свалке принадлежат к 4 классу опасности, который не представляет опасности для окружающей среды и не требует рекультивации территории. После расчистки, всю площадь покроют 15-сантиметровым слоем грунта и торфа, на которые засеют траву.