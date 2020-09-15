Маляр автосервиса взял чужую машину и сбил на ней полицейского

Работник автосервиса сбил полицейского на угнанной машине. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В новые неприятности угодил маляр одной из петербургских станций техобслуживания, ранее уже отбывавший срок за угон авто. Он опять взял «покататься» чужую машину, но вдобавок сбил на ней полицейского, остановившего иномарку.

- 13 сентября во дворе дома на Дунайском проспекте сотрудники патрульно-постовой службы предприняли попытку остановить автомобиль «Фольксваген Пассат». В тот момент, когда полицейский подошел к водительской двери, водитель нажал на газ и совершил наезд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего стража порядка госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а его коллеги вскоре задержали угонщика - 47-летнего работника автосервиса. Мужчина был пьян.

А вскоре в полицию обратился и владелец машины, который отдавал ее для обслуживания на СТО, расположенное на проспекте Народного Ополчения.

Вопрос о возбуждении уголовного производства по факту угона решается, а дело за наезд на полицейского уже есть.