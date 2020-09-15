Между Санкт-Петербургом и Москвой появится велосипедный маршрут

Между Москвой и Петербургом проложат веломаршрут Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург и Москву свяжет велосипедный маршрут. Во вторник, 15 сентября 2020 года, в Ростуризме рассказали о том, что для проработки плана трассы в выходные из столицы стартовала исследовательская велоэкспедиция, которая завершится в городе на Неве спустя 16 дней.

- Цель путешествия, организованного командой Let’sbikeit! и КБ Стрелка –– произвести трассировку маршрута, привлечь к исследованию локальные сообщества и повысить интерес к велотуризму, - рассказали в федеральном агенстве по туризму.

В экспедиции принимают участие более 10 человек, среди которых, как любители с большим опытом, так и новички.

Протяженность маршрута - 1150 километров. Велосипедисты проедут Торжок, Осташков, Великии Новгород, Тверь, Старую Руссу и Гатчину.

Первая поездка на велосипедах по маршруту Москва –– Санкт-Петербург состоялась в 1895 году, которая и положила начало велосипедному туризму в России. В качестве основных ориентиров участники взяли наработки жителей городов, которые находятся на маршруте.