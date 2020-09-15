Киришскую гимназию закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у учеников

Киришскую гимназию перевели на домашнее обучение из-за возможной вспышки коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коронавирус отправил по домам учеников гимназии города Кириши. Решение закрыть учебное заведение на карантин было принято руководством после возникшего подозрения, что часть гимназистов может быть заражена COVID-19.

- В связи с подозрением на коронавирусную инфекцию у нескольких учеников, вернувшихся с летнего отдыха, Комитетом по образованию Киришской районной администрации принято решение о переводе Киришской гимназии на дистанционное обучение, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Пока дистанционное обучение введено сроком на две недели. По окончании 14-дневного периода всех педагогов и персонал гимназии проверят на коронавирус, после чего детей либо вернут за парты, либо оставят учиться дома и дальше.

Где именно потенциально зараженные ученики могли подхватить вирус, не уточняется.