Ящик с человеческими костями и черепами обнаружили в Ивангороде

Черепа и кости нашли на стройке в Ивангороде. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Кингисеппского района Ленобласти разбираются в загадочной истории с обнаружением человеческих останков на одной из строек Ивангорода. О находке ящика с костями и черепами стражам порядка сообщила местная жительница.

- 14 сентября поступило заявление от женщины 1969 года рождения о том, что на строящемся объекте на улице Садовая найден ящик с человеческими костями, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

На место ЧП тут же выехали оперативники и криминалисты, которые в 100 метрах от стены жилого дома нашли человеческие черепа и кости.

Сейчас специалисты выясняют, к какому временному периоду относятся обнаруженные останки и кто их сложил в ящик. По итогам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.

Напомним, что 13 сентября на берегу реки Сясь, также в Ленобласти, нашли женские руки и ноги. Кому они принадлежали – выясняют следователи Следственного комитета.