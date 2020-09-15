МЧС предупредило о тумане в Ленобласти 16 сентября

16 сентября синоптики обещают туманы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К особой внимательности призывает водителей ночью и утром 16 сентября Главное управление МЧС по Ленинградской области. Причиной беспокойства и повышенной аварийности может стать туман, который накроет отдельные районы региона.

- Ночью малооблачно, днем облачная погода. Утром и днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 1-5 м/с, днем юго-восточный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 гр., у водоемов до +10 гр., днем +13...+18 гр. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает пресс-служба экстренного ведомство со ссылкой на данные синоптиков.

Автомобилистов просят быть осторожными, не забывать включать фары, а также соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и интервал при движении на трассе.

Впрочем, если в среду погода будет достаточно приятной, то в четверг и пятницу на Ленобласти и Петербург вновь обрушатся сильные ветра скоростью в 15-20, а у воды и до 23 метров в секунду. Также метеорологи сообщают о сильных дождях, которые придут вместе с ветрами.