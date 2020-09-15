Мужчина, ткнувший женщину шилом в шею в шаверме, арестован на два месяца

Петербуржец напал на женщину с шилом у шавермы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Василеостровский районный суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, который в ночь на понедельник ранил женщину у кафе «Шаверма» на 8-й Линии. Нападавший ткнул свою жертву в шею шилом.

- Не позднее 03 часов 05 минут подозреваемый, с целью убийства К., на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, обусловленных произошедшим конфликтом, нанес не менее одного удара в область расположения жизненно-важных тканей, сосудов, нервов человека, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Раненную женщину отвезли в травмпункт, откуда врачи сообщили о происшествии в полицию Вскоре нападавшего задержали. Он не стал отрицать свою вину, уточнив, что оба были пьяны в момент конфликта. В полиции мужчина написал явку с повинной.

Он и его адвокат просили ограничиться домашним арестом, однако судья посчитал иначе и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.