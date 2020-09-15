Спектакли в театрах Санкт-Петербурга собрали аншлаги после отмены ограничений

Петербуржцы штурмуют театры после снятия ограничений по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые спектакли в театрах Санкт-Петербурга, сыгранные сразу же после отмены ограничений по коронавирусу, собрали аншлаги. Напомним, культурный сезон в Северной столице стартовал с 12 сентября. К примеру, горожане штурмовали постановку «Энергичные люди» по повести Василия Шукшина в Театре комедии имени Акимова. С успехом прошел и спектакль под названием «Жар-птица. Песни о войне» в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.

- На этой неделе петербуржцев и гостей города ждут в театрах «Зазеркалье», «Карамболь», Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Полностью распроданы билеты на первые спектакли Молодежного театра на Фонтанке. Затем заработают и другие культурные заведения. В частности, первой балетной премьерой Михайловского театра в октябре станет «Коппелия» в постановке Михаила Мессерера, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что шахматную рассадку в театрах Северной столицы все-таки отменили благодаря распоряжению Роспотребнадзора.