Бывший чиновник Смольного стал замглавы «Метростроя»

Владимир Рублевский будет курировать финансовую сторону "Метростроя". Фото: gov.spb.ru

Бывший глава Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга вошел в руководство «Метростроя». С 15 сентября Владимир Рублевский назначен заместителем генерального директора компании.

- Он будет курировать финансовое, экономическое и коммерческое направления «Метростроя». Ранее эти обязанности находились в ведении разных сотрудников, а теперь собраны в одних руках, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что ранее Рублевский числился советником гендиректора главного подрядчика петербургской подземки.

Интересно, что до конца августа «Метрострой» возглавлял другой экс-чиновник Смольного Сергей Харлашкин, лишь недавно ушедший в областное управление по транспорту и, по совпадению, также вступивший в свою новую должность 15 сентября.

Отметим, что пока «Метрострой» остается без генерального директора. Его обязанности исполняет главный инженер компании Алексей Старков.

Как все перестановки скажутся на темпах строительства метро в Петербурге, пока никто не знает.