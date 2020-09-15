Бывший чиновник Смольного стал замглавы «Метростроя»

Владимир Рублевский будет курировать финансовую сторону "Метростроя". Фото: gov.spb.ru
Бывший глава Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга вошел в руководство «Метростроя». С 15 сентября Владимир Рублевский назначен заместителем генерального директора компании.
- Он будет курировать финансовое, экономическое и коммерческое направления «Метростроя». Ранее эти обязанности находились в ведении разных сотрудников, а теперь собраны в одних руках, - сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что ранее Рублевский числился советником гендиректора главного подрядчика петербургской подземки.
Интересно, что до конца августа «Метрострой» возглавлял другой экс-чиновник Смольного Сергей Харлашкин, лишь недавно ушедший в областное управление по транспорту и, по совпадению, также вступивший в свою новую должность 15 сентября.
Отметим, что пока «Метрострой» остается без генерального директора. Его обязанности исполняет главный инженер компании Алексей Старков.
Как все перестановки скажутся на темпах строительства метро в Петербурге, пока никто не знает.