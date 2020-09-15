Периодическое протапливание в детских садах, школах и больницах Санкт-Петербурга начнется с 17 сентября

Стало известно, когда в Санкт-Петербурге начнется периодическое протапливание в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга выпустил распоряжение, согласно которому с 17 сентября в Северной столице начнется периодическое протапливание. Однако оно стартует только, по традиции, в детских садах, школах, больницах и учреждениях соцзащиты. Это решение приняли после неутешительных прогнозов синоптиков, которые предрекают серьезное похолодание в ночное время суток.

Подключением к теплу жилых домов позже займутся управляющие компании.

- Теплоснабжающие организации города на 100% готовы к предстоящему отопительному сезону. Специалисты уже провели все необходимые испытания, запаслись резервным топливом, а также сформировали аварийный запас материально-технических средств и оборудования, - сообщили пресс-службе Смольного.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге перенесли температурные испытания трубопроводов. Они пройдут осенью вместо весны – с октября 2020 года.