«Ниссан» сбил маму с малышом в коляске на «зебре» в Санкт-Петербурге

Иномарка сбила маму с коляской на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

«Ниссан» сбил маму с ребенком в коляске на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улицы в Санкт-Петербурге. ДТП произошло около 12:15. Известно, что женщина переходила дорогу по «зебре» и катила рядом ребенка. Однако, по неизвестной причине, пешеходов не заметил 46-летний водитель иномарки, поворачивавший на перекрестке.

Водителем сейчас занимаются сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/dorinspb

- 46-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Juke, при повороте налево сбил 35-летнюю женщину и 8-месячного ребенка, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии обоим пострадавшим причинен легкий вред здоровью. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», перекресток отлично просматривался, поэтому непонятно, куда смотрел водитель. К счастью, мама пристегнула малыша в коляске, что помогло избежать серьезных травм.