Смольный ответил на слухи о застройке заказника «Озеро Щучье» в Комарово

Смольный опроверг слухе о застройке гостиницами берега озера Щучье. Фото: пресс-служба ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".

Смольный опроверг слухи про застройку природного заказника «Озеро Щучье», который находится на территории поселка Комарово. Напомним, его площадь составляет 1157 гектаров. Накануне в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация, что берег озера хотят «украсить» гостиницами.

- Летом прошли общественные обсуждения по проекту внесения изменений в постановление об образовании заказника. В итоге установлен полный запрет на строительство новых зданий, строений, сооружений в границах заповедной территории, - подчеркнули в пресс-службе Смольного.

Напомним, в заказнике сейчас есть 39 земельных участков, использование которых уже обозначены. Расширять их нельзя, только реконструировать уже возведенные здания. Так что никакого дополнительного строительства на других территориях поблизости не будет.