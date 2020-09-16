Спасатели достали котенка, упавшего в щель на крыше дома 19-го века в центре Санкт-Петербурга

Котенок-"чертенок" провалился в щель дома-памятника в центре Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/koshkispas

Волонтеры «Кошкиспаса» вызволили из беды маленького котенка, провалившегося в щель у дымохода на крыше дома-памятника 1836 года постройки, расположенного на набережной Крюкова канала, 19. Местные жители услышали за стенкой жалобное мяуканье и тут же позвонили спасателям. Волонтеров к месту происшествия привела, внезапно, взрослая кошка, которая лихо бегала по трубам. Возможно, это ее отпрыск попал в беду.

Малыша забрала к себе заявительница. Фото: vk.com/koshkispas

- Мы пустились за кошкой. Вот и бетонный массив с вентшахтами по центру чердака, как остров посреди керамзитового моря. Но что это? Вдоль основания этого массива виднеется узкая 10-сантиметровая щель, местами прерываемая уложенным утеплителем, кирпичами и слоем керамзита. В свете фонариков успели увидеть на глубине двух метров маленького черного котенка-«чертенка», - рассказывают спасатели в своей группе во «Вконтакте».

Спасательная операция продлилась около двух часов. Котенок,выбравшись на свет, сильно щурил запыленные глазки. Он очень понравился местной жительнице, которая как раз услышала его плач за стенкой, поэтому она решила оставить черныша у себя.