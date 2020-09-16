Мужчина погиб в жестком лобовом ДТП на Октябрьской набережной

Смертельное ДТП произошло на Октябрьской набережной в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Утром в среду, 16 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге произошла смертельная авария. В 8:30 часов напротив дома 12 по Октябрьской набережной лоб в лоб столкнулись два автомобиля - иномарка "Фольксваген Поло" и отечественная машина "Лада Калина". Один человек погиб.

- По неустановленным причинам 36-летний водитель иномарки в месте производства дорожных работ совершил выезд на встречную полосу, где врезался в "Ладу Калину", за рулем которой находилась 39-летняя женщина, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

В результате столкновения водитель "Фольксвагена" погиб на месте еще до приезда скорой помощи. Его два пассажира - 27-летняя женщина и 28-летний мужчина госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель "Лады" - в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной инспекции, которые проводят проверку.