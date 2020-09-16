В школах Санкт-Петербурга появится диетическое питание

Бесплатное горячее питание в Петербурге сейчас ежедневно получают 235 тысяч школьников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 16 сентября, в Мариинском дворце проходит первое пленарное заседание депутатов в новом парламентском году. На нем председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров озвучил приоритетные задачи на ближайшее время, в том числе касающиеся и социального блока. В частности, он предложил в дополнение к уже работающему закону о бесплатном горячем питании школьников еще одну инициативу.

– Следующий шаг, который мы должны сделать, – внести в закон изменения, которые бы учитывали потребности детей, по состоянию здоровья нуждающихся в диетическом питании, – заявил Вячеслав Макаров.

Кстати, бесплатное горячее питание в Петербурге уже сейчас ежедневно получают 235 тысяч школьников.

Кроме того, речь зашла и о питании для петербуржцев, которые по состоянию здоровья нуждаются в особом питании.

– В параллели с этой работой надо рассмотреть инициативу о предоставлении на дому клинического питания пациентам, для которых оно является частью терапии, – отметил спикер ЗакСобрания. – Человек, который находится на амбулаторном лечении, должен получать его в полном объеме.

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