Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Строительство второй очереди Пулково начнется не раньше 2022 года

Планы по расширению аэропорта спутал коронавирус
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Пулково отложил на год начало строительства второй очереди аэропорта.

Пулково отложил на год начало строительства второй очереди аэропорта.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Строительство второй очереди петербургского аэропорта Пулково начнется не ранее 2022 года. Планы по расширению пропускной способности воздушной гавани пришлось корректировать из-за пандемии коронавируса, резко сократившей число авиаперелетов.

- В прошлом году мы подошли к тому параметру пассажиропатока, после которого должно было начаться строительство второй очереди терминала Пулково, но случился коронавирус, потоки быстро упали, - заявил в эфире телеканала «78» вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. - Очевидно, что турпотоки восстановятся, если не в 2021-м, то в 2022-м году и тогда начнется строительство второй очереди.

Пока, впрочем, в Смольном точных прогнозов не делают. Соколов отметил, что власти города находятся в постоянном контакте с инвестором проекта расширения Пулково. Сейчас у всех сторон есть возможность еще раз оценить планы и скорректировать их в нужную сторону.

Напомним, что мастер-план развития включал строительство скоростной рулежной дорожки, инфраструктуру для обслуживания лоукостеров и многое другое.