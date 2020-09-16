Строительство второй очереди Пулково начнется не раньше 2022 года

Пулково отложил на год начало строительства второй очереди аэропорта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Строительство второй очереди петербургского аэропорта Пулково начнется не ранее 2022 года. Планы по расширению пропускной способности воздушной гавани пришлось корректировать из-за пандемии коронавируса, резко сократившей число авиаперелетов.

- В прошлом году мы подошли к тому параметру пассажиропатока, после которого должно было начаться строительство второй очереди терминала Пулково, но случился коронавирус, потоки быстро упали, - заявил в эфире телеканала «78» вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. - Очевидно, что турпотоки восстановятся, если не в 2021-м, то в 2022-м году и тогда начнется строительство второй очереди.

Пока, впрочем, в Смольном точных прогнозов не делают. Соколов отметил, что власти города находятся в постоянном контакте с инвестором проекта расширения Пулково. Сейчас у всех сторон есть возможность еще раз оценить планы и скорректировать их в нужную сторону.

Напомним, что мастер-план развития включал строительство скоростной рулежной дорожки, инфраструктуру для обслуживания лоукостеров и многое другое.