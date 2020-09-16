Названа дата вступления в должность губернатора Ленинградской области

Церемония вступления Александра Дрозденко в должность губернатора пройдет 17 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Действующий губернатор Ленинградской области останется на своей должности и на новый пятилетний срок. Он с подавляющим перевесом выиграл прошедшие 13 сентября губернаторские выборы. А теперь названа дата официального вступления Александра Дрозденко в должность.

- Церемония состоится 17 сентября в 14.00 в здании Администрации Ленинградской области на Суворовском проспекте, 67 в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Для желающих увидеть все своими глазами, будет организована онлайн-трансляция церемонии на сайте Lenobl.ru и в группе ВКонтакте «Администрация Ленинградской области».

Напомним, что на минувших губернаторских выборах Александр Дрозденко набрал 83,61% голосов.

Он бессменно возглавляет Ленинградскую область с мая 2012 года. Согласно закону, нынешний срок станет для Дрозденко последним.