Человек упал на рельсы на станции метро «Владимирская»

На "Владимирской" человек упал на пути. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Движение поездов на красной (первой) ветке петербургского метрополитена было приостановлено из-за падения человека на пути. ЧП произошло около часа дня 16 сентября.

- В 13:04 на втором пути станции «Владимирская» падение пассажира на рельсы. Движение поездов от «Проспекта Ветеранов» до «Девяткино» осуществлялось с увеличенным интервалом. Движение от «Площади Восстания» до «Проспекта Ветеранов» приостановлено, - сообщала пресс-служба метрополитена.

Около 10 минут поезда не ходили по указанному участку красной линии. На место ЧП прибыла спасательная команда подразделения подземки. Вместе с сотрудниками станции в 13:12 пассажир «был извлечен» с путей и в 13:16 движение составов восстановилось в полном объеме по привычному графику.

Пока никаких сведений о состоянии пострадавшего от экстренных служб не поступало.