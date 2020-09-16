Человек упал на рельсы на станции метро «Владимирская»

На "Владимирской" человек упал на пути.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Движение поездов на красной (первой) ветке петербургского метрополитена было приостановлено из-за падения человека на пути. ЧП произошло около часа дня 16 сентября.
- В 13:04 на втором пути станции «Владимирская» падение пассажира на рельсы. Движение поездов от «Проспекта Ветеранов» до «Девяткино» осуществлялось с увеличенным интервалом. Движение от «Площади Восстания» до «Проспекта Ветеранов» приостановлено, - сообщала пресс-служба метрополитена.
Около 10 минут поезда не ходили по указанному участку красной линии. На место ЧП прибыла спасательная команда подразделения подземки. Вместе с сотрудниками станции в 13:12 пассажир «был извлечен» с путей и в 13:16 движение составов восстановилось в полном объеме по привычному графику.
Пока никаких сведений о состоянии пострадавшего от экстренных служб не поступало.