Грабитель-сладкоежка напал на работника заправки в Луге ради пирожных

В Луге задержали мужчину, ограбившего АЗС ради кондитерских изделий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградкой области задержали грабителя-сладкоежку. В ночь на среду, 16 сентября 2020 года, пьяный мужчина ворвался в помещение АЗС в Гатчинском районе и напал на сотрудника заправки. Все оказалось ради пирожных.

- Мужчина зашел в помещение магазина на заправочной станции, расположенной на Ленинградском шоссе в Луге. Там гражданин открыто похитил кондитерские изделия, а затем кулаком нанес удар по лицу работнику АЗС, который попытался остановить правонарушителя, - рассказали в Росгвардии.

Как только грабитель сбежал, персонал заправки нажал на кнопку тревожной сигнализации, по которой приехал наряд вневедомственной охраны. Выяснив, что случилось, они направились на поиски мужчины.

Около 2 часов ночи росгвардейцы увидели схожего по приметам мужчину, который шел вдоль домов по Ленинградскому шоссе в сторону Луги. Подозреваемого задержали, часть похищенных сладостей изъяли, после чего мужчину отвели в отдел полиции.