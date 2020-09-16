Историку Соколову продлили срок ареста в СИЗО до Нового года

Доцента оставили в СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В суде Санкт-Петербурга рассмотрели новую просьбу прокуратуры о продлении срока ареста историка Олега Соколова, обвиняемого в убийства 24-летней невесты Анастасии Ещенко. Кровавая драма произошла в ноябре 2019 года в квартире доцента на набережной Мойки. Во время ссоры Соколов стал душить аспирантку, после чего застрелил ее из обреза. После убийства историк расчленил тело и стал избавлять от улик, но был задержан после того, как пытался утопить части тела в реке.

Прокурор во время очередного заседания попросили продлить арест доцента, потому что он может скрыться, оказать давление на свидетелей. Сам доцент и его адвокаты против ареста не возражали, оставив решение на усмотрение судьи.

В итоге судья решили продлить арест доцента до 23 декабря. В СИЗО он будет почти до Нового года. Сам процесс по уголовному делу продолжается. Следующее заседание назначили на 23 сентября.

Судья при этом упоминала, что с рассмотрением дела нужно ускоряться.

- Нужно уже подходить к концу, - уточнила судья.