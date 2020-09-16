Петербуржец забил до смерти мать приняв ее за грабителя

Пьяный мужчина забил до смерти мать, перепутав ее с грабителем в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 16 сентября 2020 года, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, который до смерти избил свою мать. Трагедия произошла в одной из квартир дома 63/2 по проспекту Энергетиков. По данным следствия, петербуржец душил родственницу и нанес ей не менее 30 ударов, в результате чего та скончалась.

- Сам мужчина на суде пояснил, что жил с матерью в одной квартире, где хранилась большая сумма денег. Петербуржец сильно злоупотреблял алкоголем. В ночь трагедии он спал с матерью в одной кровати, и сквозь сон ему показалось, что кто-то вошел в помещение, чтобы украсть деньги, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Испугавшись, мужчина стал избивать мать, думая, что она вор. Однако поняв, что произошло, вызвал скорую помощь и полицию. А осознав смерть матери находился в состоянии паники и шока.

Также суд учел, что мужчина ранее судим не был. Свидетели и потерпевшая сторона положительно его характеризовали.

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в колонии строгого режима.