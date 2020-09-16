Пьяного дебошира сняли с рейса Санкт-Петербург - Анталья

Пьяный мужчина устроил дебош перед посадкой на самолет в Пулково Фото: принтскрин видео.

26-летний житель деревни Сертолово Ленинградской области собирался отправиться на отдых в Турцию, но на радостях напился и не попал на самолет. Около трех часов дня во вторник, 15 сентября 2020 года, в Пулково транспортные полицейские сняли с рейса Санкт-Петербург - Аналья пьяного дебошира, который даже не смог дойти до самолета.

- Полицейскими, прибывшими к месту происшествия, в телескопическом трапе выявлен гражданин, который в окружающей обстановке слабо ориентировался, имел шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта. Своими действиями могли причинить вред себе и окружающим, - рассказали в управлении на транспорте МВД.

Мужчина просто лежал на полу, пока вокруг него стояли люди. Через какое-то время он все же смог собраться с силами, встал, но начал вести себя по-хамски, из-за чего снова оказался на полу.

В итоге молодого человека отвели в дежурную часть, где составили на него административный протокол.