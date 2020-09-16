"Мерседес" заблокировал "Американку" кривой парковкой в центре Санкт-Петербурга

Автомобиль заблокировал туристический трамвай "Американка" в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Пассажиры первого туристического трамвайного маршрута не смогли продолжить экскурсию из-за "Мерседеса", водитель которого бросил машину в неположенном месте. В среду, 16 сентября 2020 года, очевидцы рассказали в социальной сети о том, что экскурсия остановилась на углу Садовой и Инженерной улиц.

- На перекрестке Инженерной и Садовой "Мерседес" своей парковкой заблокировал "Американку", - рассказали очевидцы.

На машине можно заметить значительные вмятины в области бампера. Пользователи социальной сети проверили автомобиль по номеру в базе ГИБДД и выяснили, что трамвай здесь не при чем. Машина пострадала еще 2 сентября в ДТП.

- Специально, наверное, так поставил. Чтобы свалить на кого-то, - предположили пользователи сети.

На данный момент пассажиры экскурсионного трамвая все еще дожидаются, когда вернется водитель машины и они продолжат наслаждаться красотами Петербурга.