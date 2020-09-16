Петербуржец «заминировал» станцию метро «Маяковская» от скуки и получил 3 года колонии

Скучающего лжеминера посадили на три года в колонию в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лжеминера из Санкт-Петербурга наказали тремя годами лишения свободы в колонии-поселении за то, что он позвонил в службу 112 и сообщил о закладке бомбы на станции метро «Маяковская». Все произошло еще 4 декабря 2019 года. Мужчина изрядно выпил и от скуки решил себя развлечь. Его «шалость» не оценил никто, особенно полицейские, которые вскоре пришли к нему в гости.

- Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о террористическом акте. Он попытался убедить судью, что не желал второй раз наступать на одни и те же грабли. Все произошло якобы из-за скуки. В итоге суд отправил его в колонию-поселение на три года. Его взяли под стражу немедленно, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что рецидивисту грозило наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.