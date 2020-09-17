Первая «скорая» для беременных заработала в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге появилась первая "скорая" для беременных. Фото: vk.com/komzdravspb

Первая скорая помощь для беременных женщин начала работать в Санкт-Петербурге. Ее полное и более грамотное название – анестезиолого-реанимационная акушерская бригада. Медики со спецмашиной базируются в родильном доме №18, где как раз есть акушерский дистанционный центр консультаций. Врач учреждение определит, необходим ли выезд бригады к той или иной беременной петербурженке.

Бригада будет дежурить круглосуточно. Фото: vk.com/komzdravspb

- В составе медиков на круглосуточном дежурстве находятся акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра-анестезист, а также водитель специально укомплектованной машины скорой помощи. Их работа состоит в экстренном переводе беременных или рожениц из медорганизаций Санкт-Петербурга в акушерский или иной многопрофильный стационар, - поясняют в пресс-службе комздрава.

По мнению властей, создание «скорой» для беременных повысит качество и доступность медпомощи в городе.