Резкое похолодание и сильный ветер придут в Санкт-Петербург 17 сентября

Осенняя погода окончательно установилась в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бабьего лета больше не будет в Санкт-Петербурге. В город окончательно пришла осень. В четверг, 17 сентября 2020 года, в Северной столице резко похолодает. Всему виной циклонический вихрь, который окажется над городом своей холодной стороной. Он принесет в Петербург сильный ветер и дожди.

- Синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит определять циклонический вихрь, и на этот раз регион окажется в его холодной тыловой части. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, ветер станет порывистым и развернувшись на северо-западные румбы, будет ограничивать дневной прогрев, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге будет прохладно, всего плюс 11-13 градусов, по Ленинградской области плюс 9-14 градусов. Ветер подует с юго-запада, а во второй половине дня сменится направление на северо-западное. Сила ветра в городе 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Ближе к ночи ветер станет еще более сильным.