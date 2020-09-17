Огромная пробка встала в Московском районе из-за товарного поезда

Жесткая пробка встала в Московском районе из-за товарного поезда на переезде Фото: СОЦСЕТИ

В Московском районе с утра четверга, 17 сентября 2020 года, транспортный коллапс. В социальной сети автомобилисты рассказала, что в районе ЖК "ЦДС Московский" на железнодорожном переезде встал товарный поезд, перегородив единственный выезд в город. При этом выбраться не могут не только машины, но и пешеходы.

- На переезде встал поезд, стоит уже минут 40. Это единственный въезд по Пороховской и по Идрицкой из комплекса, соответственно не выехать из комплекса ни на машине, ни пешком. Отрезаны от мира, - пожаловались местные жители.

Автомобилисты, опаздывающие на работу, начали звонить в РЖД, но там, по их словам, просто "разводят руками".

А итоге в западню попали десятки автомобилей, которые растянулись на несколько километров по улицам. Когда поезд уйдет с путей и освободит проезд не известно.