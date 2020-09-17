Добровольцев для клинического исследования вакцины от коронавируса ищут в Санкт-Петербурге

В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцины от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге начинается третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса. В связи с этим в среду, 16 сентября 2020 года, в городе объявлен набор добровольцев, готовых испытать на себе действие лекарства. Выплаты при этом не предусматриваются, но участникам обещают компенсировать транспортные расходы.

- Обращаем Ваше внимание, что вакцина уже успешно прошла 1 и 2 фазу клинических исследований за рубежом на добровольцах в марте-мае 2020 года, - сообщили в группе "Клиническое исследование СПб".

Для исследования требуются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 85 лет. Принять участие можно только по записи. Госпитализация при этом не потребуется.

Исследование будет проходить около 6,5 месяцев. За это время добровольцу нужно будет шесть раз посетить центр, где у него возьмут анализы, введут вакцину, а после будут вести наблюдение.

https://vk.com/wall-119252012_4054Записаться на испытания можно в официальной группе по ссылке.