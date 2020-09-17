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Происшествия

Жесткий пожар охватил завод по переработке мусора в Ленинградской области

Росприроднадзор начал проверку по факту возгорания территории МПБО-2 в Янино
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар произошел на мусороперерабатывающем заводе в Ленобласти / Фото: Администрация Ленобласти

Пожар произошел на мусороперерабатывающем заводе в Ленобласти / Фото: Администрация Ленобласти

В ночь на четверг, 17 сентября 2020 года, на территории завода механизированной переработке бытовых отходов №2 во Всеволожском районе Ленинградской области произошел мощных пожар. Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 4:06 часов. В поселок Янино-1 незамедлительно выехали спасательные бригады.

- Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. На месте работает 5 цистерн, 43 человека личного состава, инженерная техника МПБО-2 в составе 3 единиц, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Благо, в результате пожара пострадавших нет. Отмечается, что гореть начали горы мусора, по какой причине, сейчас выясняется.

На данный момент на месте продолжаются работы по ликвидации огня. Сам пожар уже локализован.

Также Росприроднадзор начал проверку по факту возгорания на территории мусорного завода.

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