Александр Беглов объяснил, почему он иногда говорит "невпопад"

Беглов признался, что «иногда высказывается невпопад» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, почему иногда делает ошибки во время публичных выступлений. В документальном фильме телеканала "78" градоначальник пояснил, что порой его мысль опережает речь, поэтому он высказывается "невпопад".

- Ну, бывают у меня определенные какие-то высказывания невпопад. Не потому что я плохо говорю, а просто мысли иногда опережают. Я считаю, что это не самая большая проблема. Главное, донести мысль, что необходимо сделать, как сделать, - заметил Беглов.

Также он добавил, что с детства знает армянский и азербайджанский, где по-разному ставятся ударения.

При этом на народные шутки в виде мемов про себя Беглов реагирует с юмором, считая, что если людям так нравится, то "пусть развлекается". В свою очередь губернатор считает, что это тоже вид искусства.