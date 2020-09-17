16-летний парень выжил после столкновения с поездом в Санкт-Петербурге

Парень чудом выжил после столкновения с поездом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге молодой человек попал под поезд, но чудом выжил. Вечером в среду, 16 сентября, в 21:52 часов в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Лахта - Новая Деревня поезд, следовавший из Белоострова в Северную столицу сбил парня.

- Установлена личность гражданина. Им оказался 16-летний уроженец Республики Таджикистан, - рассказали в управлении на транспорте МВД.

Оказалось, что молодой человек переходил железнодорожные пути. Он слушал музыку в наушниках, поэтому не заметил приближающийся состав. Машинист поезда подавал световые и звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но удара избежать не удалось.

Молодого человека незамедлительно госпитализировали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Напомним, что 15 сентября две девушки погибли на железной дороге подобным образом. Обе также шли в наушниках и не заметили поезда.