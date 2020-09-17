Больше 24 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 24 тысяч тестов за сутки сделали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге нарастает объем медицинских работ и процедур, связанный с коронавирусной инфекцией. С каждым днем в городе увеличивается количество зараженных, а врачи проверяют все больше и больше горожан на наличие инфекции.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 24 078 человек. Под медицинским наблюдением находится 515 пациентов. Из них двое - в обсерваторе, 513 – числятся как контактные, - сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Оперативного штаба.

За минувшие 24 часа операторами единой городской справочной линии «122» по вопросам, связанным с коронавирусом, обработано 179 вызовов. А всего с начала работы службы, в нее обратились больше 100 тысяч раз.

Напомним, что Петербург остается на третьем месте в России по количеству заболевших с начала пандемии (39 888 человек) и на втором - по числу умерших от COVID-19 (2701 скончавшийся).