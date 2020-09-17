СОБР нагрянул в УМВД Петроградского района из-за подозрения в миллионной взятке

Петербургского полицейского подозревают в миллионной взятке от угонщиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданный визит бойцов Спецотряда быстрого реагирования (СОБР) нарушил привычный ритм работы Управления МВД по Петроградскому району. Вечером 16 сентября в здании, где располагаются стражи порядка, прошел обыск. Причиной стало подозрение в отношении одного из сотрудников полиции в крупной взятке.

- По предварительной информации, полицейский имел на руках материалы по угону премиального внедорожника BMW. За то, чтобы эти материалы не попали к следователям, он мог получить взятку в размере свыше одного миллиона рублей, - пишут «Невские новости».

Сейчас в деле разбираются следователи отдела собственной безопасности петербургского Главка и сотрудники других силовых ведомств.

Предварительно, дело заведено по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По ней виновному грозит наказание от штрафа (до 100-кратного размера взятки) до лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без него.