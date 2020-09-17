Бомж жестко избил и изнасиловал старушку ради 15 рублей в Санкт-Петербурге

Бездомный избил и изнасиловал пенсионерку в Петербурге, чтобы украсть у нее 15 рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге бомж жестоко избил и изнасиловал пенсионерку ради 15 рублей. Во вторник, 15 сентября 2020 года, 79-летняя старушка попала в больницу с переломами обеих скул, множественными ссадинами и порезанными руками. Оказалось, что неизвестный мужчина напал на нее на дачном участке в Колпино недалеко от реки Ижора.

- Неизвестный угрожая ножом и физической расправой, применив физическую силу, открыто похитил денежные средства в размере 15 рублей, и совершил в отношении заявителя действия сексуального характера, после чего скрылся, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В среду, 16 сентября, полицейские на улице Труда в Колпино задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний бомж. Известно, что мужчина уже был шесть раз судим, в том числе за убийство человека.

На данный момент он находится под стражей. Расследование продолжается.