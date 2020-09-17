Массовая авария перекрыла движение на Невском проспекте

Очередная пробка образовалась в центре Санкт-Петербурга. Утром в четверг, 17 сентября 2020 года, на площади Восстания произошла массовая авария из трех автомобилей. В результате движение по Невскому проспекту оказалось перекрыто.

- "Фольксваген", "Шкода" и "Хендэ" стукнулись на площади Восстания. Невский проспект от Перекупного переулка стоит, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Причина ДТП на данный момент не известна. По всей видимости, автомобилисты не поделили дорогу на перекрестке, когда каждый спешил по своим делам.

К 11:40 часам ситуация на дороге усложнилась. Полностью стоит площадь Восстания, Невский проспект до Полтавской улицы, Лиговский проспект до 2-й Советской, а также Суворовский проспект от 5-й Советской в сторону Невского проспекта.

На месте аварии работают дорожные инспекторы, которые разбираются в причинах аварии.