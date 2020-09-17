Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

Мурманское шоссе перекроют на два часа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередная разводка моста через реку Свирь остановит движение транспорта по федеральной автотрассе «Кола» (Мурманское шоссе). Причиной неудобств для автомобилистов станет необходимость пропустить караван судов.

- В период с 08:50 до 10:50 18 сентября для прохода вниз по реке состава судов с максимальным высотным габаритом 27 метров представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Сам совмещенный автомобильно-железнодорожный мост расположен на 236-м федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Учитывая полную разводку моста, движение автотранспорта будет полностью остановлено. Водителей заранее предупреждают о возможных неудобствах и просят планировать свой маршрут с учетом ограничений.