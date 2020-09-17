Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Авто

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

Утром 18 сентября по реке Свирь будет проходить состав из нескольких кораблей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Мурманское шоссе перекроют на два часа.

Мурманское шоссе перекроют на два часа.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередная разводка моста через реку Свирь остановит движение транспорта по федеральной автотрассе «Кола» (Мурманское шоссе). Причиной неудобств для автомобилистов станет необходимость пропустить караван судов.

- В период с 08:50 до 10:50 18 сентября для прохода вниз по реке состава судов с максимальным высотным габаритом 27 метров представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Сам совмещенный автомобильно-железнодорожный мост расположен на 236-м федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Учитывая полную разводку моста, движение автотранспорта будет полностью остановлено. Водителей заранее предупреждают о возможных неудобствах и просят планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Автомобильные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области