Школьник сломал позвоночник, упав с гаража в Санкт-Петербурге

Ребенок сломал спину и попал в реанимацию, упав с гаража в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге мальчик сломал спину, упав с крыши гаража. Вечером во вторник, 15 сентября 2020 года, 10-летнего ребенка госпитализировали в детскую больницу № 5. Школьник находился в очень тяжелом состоянии, поэтому его поместили в реанимацию. Проверкой происшествия занялась полиция.

- Полицейские осмотрели место ЧП. Выяснилось, что мальчик получил травму у дома 15 по улице Ткачей, где стоят шесть гаражей с бетонной крышей. Следов крови на месте не обнаружено, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка просмотрели видео с камер наблюдения, установленных неподалеку. На них они увидели, как с 16:50 до 17:30 часов по крыше гаражей прыгали и бегали четверо детей. Установлено, что среди них был пострадавший мальчик, а также его одноклассник, ученик 4-го класса школы.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Из-за тяжелого состояния опрашивать его нельзя.