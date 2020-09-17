Щит «Петровна» проложит тоннель на Лахтинско-Правобережной линии метро

"Театральную" строит "Петровна". Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Петербургские метростроители продолжают сооружать тоннель на Лахтинско-Правобережной линии метро и не забывают давать интересные имена проходческим щитам. Так, новую конструкцию, работающую в подземке, зовут «Петровна». Именно с помощью этой дамы должны сделать проход до станции метро «Спасская».

- Сейчас «Петровна» готовится к своей второй проходке. Ей предстоит соорудить еще 800 метров тоннеля от «Театральной» до «Спасской», теперь уже на правом перегоне, - сообщает пресс-служба «Метростроя».

По словам строителей, изначально щит, построенный на опытно-экспериментальном Скуратовском заводе в Туле, должен был работать на Красносельско-Калининской линии, но планы поменялись и в прошлом году «Петровну» отправили строить «Театральную».

Сейчас рабочие Управления механизации «Метростроя» по частям переносят щит из левого перегонного тоннеля в правый, где вскоре начнется проходка.

Напомним, что саму «Театральную» должны построить к 2023 году, но открыть для пассажиров только в 2024-25 годах из-за проблем с наклонным выходом.