Саженцы от дуба Петра I высадят в Санкт-Петербурге

Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в четверг, 17 сентября 2020 года, высадят десять саженцев из дубравы императора Петра I. Растения выращены из желудей, которые были собраны с знаменитого дуба - дерева-памятника живой природе, находящегося в Летнем саду. Возраст этого дуба более 360 лет. Он был посажен в октябре 1708 года уже взрослым, 50-летним деревом.

- Саженцы высадят в порту на территории компании АО "Петербургский нефтяной терминал". Место для посадки дубков было выбрано неслучайно. Основатель видел Санкт-Петербург как мощный портовый город, именно через причалы которого происходил бы товарообмен России с другими странами, - рассказали в пресс-службе компании.

Через несколько лет подросшие дубы будут видны не только сотрудникам терминала, но и экипажам проходящих по Морскому каналу судов.

Всего планируется высадить сотни деревьев по программе "Всероссийская дубовая роща императора Петра Великого".