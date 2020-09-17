Женщина пострадала во время пожара в Курортном районе Санкт-Петербурга

Пенсионерка отравилась угарным газом во время пожара в Курортном районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел большой пожар в жилой квартире Курортного района. Утром в четверг, 17 сентября 2020 года, огонь охватил двухкомнатную квартиру в пятиэтажном доме. Пламя успело распространиться на одну из комнат, кухню и коридор. В результате пострадала пенсионерка.

- Сообщение о пожаре в доме 70 по Ленинградской области поступило на пульт МЧС в 12:41 часов. Горела двухкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажки. Огонь охватил всю комнату площадью 16 квадратных метров, кухню в 6 "квадратов" и 4 "квадрата" в коридоре, - сообщили в МЧС Петербурга.

В 13:25 часов открытое горение было ликвидировано. На данный момент спасатели заканчивают работу.

Также из квартиры над местом пожара была госпитализирована 78-летняя пенсионерка. Она отравилась дымом. Сейчас женщина находится под наблюдением медиков.