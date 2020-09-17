Четырех глухарей проверили в аэропорту Пулково

Глухарей привезли в Петербург из Новосибирска. Фото: УРСН по СПб ЛО и ПО.

Четыре глухаря прилетели в петербургский аэропорт Пулково. Но пернатые прибыли в город на Неве не своим ходом, а регулярным рейсом из Новосибирска. Зоопарк именно этого города оказался отправителем живого груза.

- Птицы были доставлены воздушным транспортом из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило, получателем выступил фермер из Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Инспектора ведомства тщательно осмотрели глухарей, проверили их состояние, сопровождающие документы и, поскольку нарушений найдено не было, дали добро на отправку груза по мету доставки.

Напомним, что недавно в Пулково также осмотрели одну из самых дорогих в мире кошек. Особь породы саванна, стоимость которой доходит до нескольких миллионов рублей, прибыла в Петербург в адрес частного лица.